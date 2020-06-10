Коронавирус в Тольятти, последние новости на 10 июня 2020 года: чудо-исцеление города от инфекции

10 Июнь 2020 2020-06-09T23:45:23+03:00

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Всего лишь один новый заболевший - и это после всех пугающих речей. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 10 июня 2020 года. Что происходит в автограде, в чем причина великого исцеления и что будет дальше.

В Тольятти на 10 июня зафиксировано 867 зараженных. Все данные по области можно посмотреть на интерактивной карте. В Роспотребнадзоре называют Тольятти вторым городом с коэффициентом серьезно превышающим общеобластной. Но по-видимому все позади: за последние сутки в Тольятти нашли лишь 1 зараженного коронавирусом. Судя по всему это работник АВТОВАЗа. Профком предприятия сообщил, что сейчас в активной стадии заболевания находятся 17 сотрудников. Последний заболел не выходя на работу, нашел инфекцию дома. На заводе же по уверениям руководства абсолютно безопасно.

В городе действует более жесткий режим, чем в целом по региону. Тольяттинцам все еще нельзя гулять по набережной и в парках, скверах, посещать пляжи. Особенно тщательно следят за магазинами: предпринимателям предписано соблюдать масочный режим и не пускать на территорию торговых точек нарушителей без масок.

Утром 9 июня Николай Ренц, главврач больницы №5 из Тольятти, рассказал, что всем горожанам продолжают оказывать экстренную помощь,вся маршрутизация расписана, больница №5 поделилась врачами узких специальностей. Так что больные без помощи не остаются даже в тяжелое коронавирусное время.

ИСТОЧНИК KP.RU