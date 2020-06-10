2020-06-09T23:55:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре вопреки коронавирусу делают больше медицинских операций

Оказалось, что объемы операций даже выросли - а ведь плановую помощь приостанавливали
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Николай Ренц рассказал, кого еще лечат в СамареНиколай Ренц рассказал, кого еще лечат в Самаре
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Самарцам рассказали о том, как в регионе лечат тех, у кого нет коронавируса. Выяснилось, что плановую помощь продолжают оказывать, особенное внимание - тем больным, которым необходимы операции, срочная помощь. Даже переоборудуя больницы под COVID-госпитали, власти о таких пациентах не забыли.

Новый глава информационного центра при оперативном штабе Николай Ренц, главный врач больницы №5 в Тольятти, рассказал, что в этом году - несмотря на весь коронавирусный кошмар - количество серьезных операций только выросло. В онкоцентр в этом году провели 3,5 тыс госпитализаций вместо 2663 в прошлом году, в мае в кардиоцентре сделали 110 плановых операций на сердце - а в прошлом году это было лишь 70 операций.

- Вся экстренная помощь оказывается в полном объеме. Как главврач я ни разу не сталкивался с жалобой, что кому-то не оказали помощь. Все вопросы можно решить на горячей линии Минздрава, - отметил Николай Ренц.

Продолжают жителям региона оказывать и высокотехнологичную медицинскую помощь. Только в кардиодиспансере таких вмешательств выполнили 629 - против 276 прошлогодних (это цифры за пять месяцев).

Так что жителей уверяют: лечат в Самаре не только тех, у кого есть коронавирус. Ну и стандартное пожелание: чтобы все это быстрее закончилось, нужно носить маски, мыть руки и верить в лучшее. Мы вас в этом поддерживаем.

Николай Ренц: В Самарской области лечат не только коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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