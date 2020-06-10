Нарушителей масочного режима в Самаре ждут штрафы

10 Июнь 2020 2020-06-10T00:03:42+03:00

Заплатить придется не только "безмасочникам", но и предпринимателям, которые допустили безобразие на своей территории

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Предпринимателей Самары предупредили: за людей без масок на территории магазина или другого предприятия будут штрафовать. Суммы "взноса" могут достигать 30 тыс рублей. Так что теперь продавцам и охранникам придется жестко следить за тем, как посетители соблюдают масочный режим. Кажется, шутить больше никто не намерен.

Напомним, что подобное правило, предписывающее предпринимателям следить за порядком на своей территории, прописал в своем постановлении губернатор Дмитрий Азаров. В мэрии объяснили, что следить за бизнесменами будут тщательно. И пусть покупатели не скандалят - правила едины для всех.

- В ближайшие сутки мы будем всех активно информировать о нововведениях, а уже со среды перейдем к проверочным мероприятиям. Хочу подчеркнуть, что у нас нет цели всех наказать, а есть цель максимально обезопасить людей и избежать дальнейшего распространения инфекции, - объяснила свою позицию глава города Елена Лапушкина.

Однако, это не значит, что всех продолжат прощать. Второе замечание делать точно никто не будет. Самих самарцев тоже просят сообщать обо всех случаях нарушения режима повышенной готовности - пожаловаться можно по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU