В Самарской области мужчине за долги арестовали три КамАЗа

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:23:28+03:00

Он задолжал государству более 211 тысяч рублей

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В Кинель-Черскасском районе Самарской области удалось выявить злостного неплательщика. Мужчина задолжал по налогам более 211 тысяч рублей. В дело пришлось включаться судебным приставам.

– Выяснилось, что у местного жителя в собственности находятся три грузовых автомобиля КамАЗ. Представители исполнительной власти вынесли решение наложить арест на регистрационные действия в отношении транспортных средств, – сообщает УФССП по Самарской области.

Когда гражданин собрался продать машины, сделать это он не смог. Для начала ему пришлось полностью заплатить по долгам. Таким образом, деньги поступили в счет государства, а исполнительное производство было окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU