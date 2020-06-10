В Самаре снова можно погулять на теплоходе по Волге
Сегодня, 10 июня, возобновились теплоходные прогулки по Волге на суднах типа «Москва». Отправляться они будут от Речного вокзала. Рейс будет занимать 1,5 часа. Старты намечены на 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15.
– Стоимость билета в понедельник, вторник, среду и четверг для взрослых составит 380 рублей, для детей от 5 до 10 лет – 230 рублей. В пятницу, выходные и праздничные дни – 430 и 300 рублей соответственно, – говорится в сообщении Самарского речного пассажирского предприятия.
Кроме того, всем гостям теплоходов будут измерять температуру, им необходимо иметь личные средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU