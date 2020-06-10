В Самаре снова можно погулять на теплоходе по Волге

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:27:08+03:00

Но пассажирам придется соблюдать меры безопасности: надевать маски и держаться от остальных на расстоянии в 1,5 м

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Сегодня, 10 июня, возобновились теплоходные прогулки по Волге на суднах типа «Москва». Отправляться они будут от Речного вокзала. Рейс будет занимать 1,5 часа. Старты намечены на 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15.

– Стоимость билета в понедельник, вторник, среду и четверг для взрослых составит 380 рублей, для детей от 5 до 10 лет – 230 рублей. В пятницу, выходные и праздничные дни – 430 и 300 рублей соответственно, – говорится в сообщении Самарского речного пассажирского предприятия.

Кроме того, всем гостям теплоходов будут измерять температуру, им необходимо иметь личные средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU