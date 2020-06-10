АКОМ представляет интересы отрасли на европейском уровне

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:29:59+03:00

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Флагман отечественной аккумуляторной индустрии – группа компаний «АКОМ» – ежегодно принимает участие в работе генеральной ассамблеи Европейской ассоциации производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов EUROBAT. В этом году мероприятие состоялось 4-5 июня и прошло в онлайн-формате.

«АКОМ» является единственным российским членом EUROBAT. Помимо компаний из Европы, ассоциация объединяет производителей и научно-исследовательские организации Ближнего Востока и Африки. Руководящими принципами членства в ассоциации являются приверженность высоким экологическим стандартам производства, развитие безотходной экономики, разработка новых промышленных стратегий и совершенствование технологий хранения энергии.

В рамках конференции производители обсудили «Дорожную карту инновационных батарей 2030» («Battery Innovation Roadmap 2030»). Это совместная отраслевая инициатива, целью которой является содействие реализации требований, направленных на поддержание ответственного производства и утилизации аккумуляторов. Основным лейтмотивом является обеспечение безопасности окружающей среды, содействие рациональному регулированию производств путем их постоянного улучшения и обмена передовым опытом. В Дорожной карте как основополагающем документе развития рынка АКБ на долгосрочную перспективу отражены драйверы для инноваций в области батарей и приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технические требования и возможности в ключевых областях применения таких, как автомобильная мобильность, резервирование и хранение энергии, работа электрических транспортных средств, железнодорожные, морские перевозки, телекоммуникации и др.

Наиболее предпочтительными технологиями производства стартерных автомобильных аккумуляторов в Европе сегодня являются улучшенные залитые аккумуляторы, произведенные по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery), и аккумуляторы с абсорбированным электролитом по технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Подобные типы батарей наилучшим образом подходят для автомобилей, оснащенных системой «старт-стоп», позволяющей сократить выбросы углекислого газа. При поддержке федерального Фонда развития промышленности, «АКОМ» в последние годы освоил выпуск батарей EFB и AGM, и успешно поставляет их на рынок Российской Федерации и за рубеж.

Как отметил президент EUROBAT Марк Золлнер (Mark Zoellner), производство автомобильных и промышленных аккумуляторов считается крайне важным в решении проблем посткризисной экономики. Созданный членами ассоциации документ, демонстрирует исследовательский и инновационный потенциал аккумуляторных технологий, подчеркивая преимущества этих технологий для различных сфер применения. При этом свинцовые батареи позиционируются в качестве важного, устойчивого и экономически эффективного продукта, способствующего декарбонизации европейской экономики. По данным ассоциации в настоящее время свинцовые батареи занимают более 70% мирового рынка аккумуляторов, их производство напрямую обеспечивает более 20 тыс. рабочих мест в 15 государствах-членах EUROBAT.

Ключевыми вопросами развития производства свинцовых аккумуляторов являются минимизация воздействия на окружающую среду, стимулирование на законодательном уровне организации эффективного сбора, транспортировки и экологически безопасной переработки использованных батарей.

Президент АО «ГК АКОМ» Николай Игнатьев подчеркивает, что перед российской отраслью химических источников тока сегодня стоят глобальные задачи по повышению качества продукции, наращиванию конкурентоспособности, внедрению инноваций: «Наша совместная задача – сформировать технологически мощную отрасль химических источников тока. Этого можно достичь только путем принятия согласованной единой политики в области производства и создания эффективной системы сбора и переработки источников тока».

Напомним, в феврале 2020 года в Тольятти состоялась вторая международная конференция Battery Innovation, которую ежегодно организует группа компаний «АКОМ» и научно-технический центр «Аккумулятор инноваций». В работе конференции приняли участие более 160 российских и зарубежных специалистов отрасли, среди них директор по связям с общественностью ассоциации EUROBAT Герт Мейлеманс. Он рассказал о глобальных тенденциях развития аккумуляторного производства и инновациях в данной сфере: «Научно-исследовательские центры имеют наработки по внедрению программируемых функций, которые будут интегрированы в аккумуляторные батареи посредством модуля управления. Речь идет о создании «умной» батареи. Появление смарт-функций позволит снизить скорость заряда и значительно увеличить жизненный цикл батареи».

Представитель EUROBAT подчеркнул, что на всех этапах производства и утилизации аккумуляторов сегодня главенствует экологический подход.