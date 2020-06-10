2020-06-10T10:29:38+03:00
Общество

В Самарской области задержали похитителя канализационных люков

Им оказался 21-летний местный житель
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит срок до двух летЗадержанному грозит срок до двух летФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Тольятти раскрыли кражу канализационных люков в городе. Выяснилось, что на набережной 8-го квартала были похищены две чугунные крышки колодцев и крышка от ливневой канализации. Общий ущерб составил порядка 4600 рублей.

– Прибывшие оперативники провели ряд мероприятий, которые помогли выйти на подозреваемого. В одном из пунктов приема металлов рассказали о молодом человеке. Им оказался 21-летний ранее не судимый парень, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Он признался в своем преступлении, а также пояснил, что в ночное время похищал крышки, разбивал их на куски и сдавал. Сейчас его проверяют на аналогичные незаконные деяния. Заведено уголовное дело. Парню грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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