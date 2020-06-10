На границе Самарской области задержали гражданина с 20 кг героина
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который подозревается в контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт. По версии следствия, в ноябре минувшего года мужчина купил в Казахстане более 20 кг героина.
– Наркотики он планировал сбыть в Самаре. Партию прятал под обшивкой своего автомобиля. Однако на посту в Большой Черниговке был задержан сотрудниками УФСБ по Самарской области. Запрещенные вещества обнаружили и изъяли, – сообщает прокуратура региона.
Теперь дело направлено в суд Большеглушицкого района для рассмотрения по существу. Расследование проводили представители Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU