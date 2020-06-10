2020-06-10T10:32:01+03:00
Происшествия

На границе Самарской области задержали гражданина с 20 кг героина

Партию наркотиков он вез из Казахстана
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь этим делом займется судТеперь этим делом займется судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который подозревается в контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт. По версии следствия, в ноябре минувшего года мужчина купил в Казахстане более 20 кг героина.

– Наркотики он планировал сбыть в Самаре. Партию прятал под обшивкой своего автомобиля. Однако на посту в Большой Черниговке был задержан сотрудниками УФСБ по Самарской области. Запрещенные вещества обнаружили и изъяли, – сообщает прокуратура региона.

Теперь дело направлено в суд Большеглушицкого района для рассмотрения по существу. Расследование проводили представители Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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