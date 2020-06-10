В Самаре открывается речная навигация до Ширяево

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:44:13+03:00

Суда будут ходить несколько раз в день Фото: Антон СЕНЬКО

Изменить размер текста: A A

В четверг, 11 июня, в Самаре откроется речная навигация в Ширяево. Ранее движение судов было остановлено из-за эпидемиологической ситуации. Теплоходы будут следовать по маршруту «Самара – поляна имени Фрунзе – Ширяево – Самара».

– Самым ранним будет рейс из Ширяево – он намечен на 6:10 по местному времени. Из Самары первый рейс отходит в 8:30. В 15:10 идет очередной теплоход в обратном направлении. в 18:30 из столицы региона выходит заключительное судно, – сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Напомним, ранее в Самаре открыли прогулки на теплоходах по Волге. Всем пассажирам будут измерять температуру тела, а также не получится попасть на корабль без средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU