2020-06-10T10:45:29+03:00
Спорт

Экс-наставник «Сызрани-2003» Дмитрий Воецкий возглавил саратовский «Сокол»

Специалист сменил на посту главного тренера Игоря Захаряка
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дмитрий Воецкий – уроженец Сызрани. Он трижды приводил «Сызрань-2003» к бронзовым медалям группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Фото: ФК «Сызрань-2003».Дмитрий Воецкий – уроженец Сызрани. Он трижды приводил «Сызрань-2003» к бронзовым медалям группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Фото: ФК «Сызрань-2003».
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Бывший главный тренер ФК «Сызрань-2003» Дмитрий Воецкий возглавил саратовский «Сокол». Об этом сообщает пресс-служба саратовской команды. На посту главного тренера Воецкий сменил Игоря Захаряка.

- Достигнута договоренность с Дмитрием Воецким, что следующий сезон он проведет в качестве главного тренера ПФК «Сокол». Дмитрий Юрьевич обладает лицензией УЕФА Pro, в качестве главного тренера работал в ФК «Сызрань-2003» с 2009 по 2019 год, в сезоне 2019/2020 возглавлял ФК «Чайка» Песчанокопское, а затем помогал Магомеду Адиеву, - говорится в сообщении.

Напомним, Дмитрий Воецкий – уроженец Сызрани. Он трижды приводил «Сызрань-2003» к бронзовым медалям группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. В прошлом сезоне Воецкого рассматривали как возможную замену Миодрагу Божовичу на посту главного тренера «Крыльев Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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