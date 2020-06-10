Экс-наставник «Сызрани-2003» Дмитрий Воецкий возглавил саратовский «Сокол»
Бывший главный тренер ФК «Сызрань-2003» Дмитрий Воецкий возглавил саратовский «Сокол». Об этом сообщает пресс-служба саратовской команды. На посту главного тренера Воецкий сменил Игоря Захаряка.
- Достигнута договоренность с Дмитрием Воецким, что следующий сезон он проведет в качестве главного тренера ПФК «Сокол». Дмитрий Юрьевич обладает лицензией УЕФА Pro, в качестве главного тренера работал в ФК «Сызрань-2003» с 2009 по 2019 год, в сезоне 2019/2020 возглавлял ФК «Чайка» Песчанокопское, а затем помогал Магомеду Адиеву, - говорится в сообщении.
Напомним, Дмитрий Воецкий – уроженец Сызрани. Он трижды приводил «Сызрань-2003» к бронзовым медалям группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. В прошлом сезоне Воецкого рассматривали как возможную замену Миодрагу Божовичу на посту главного тренера «Крыльев Советов».
ИСТОЧНИК KP.RU