В Сызрани женщина требует денег за то, что увидела, как ее мужа сбил поезд

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:41:19+03:00

Мужчина по неосторожности попал под состав, сызранка говорит, что испытала страшные муки, когда смотрела на это

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Жительница Сызрани решила отсудить у компании «РЖД» деньги за смерть мужа. Ее супруг погиб под подвижным составом. Он шел вдоль железнодорожных путей, был неосторожен и не успел уйти, когда мимо ехал поезд. В итоге его задело вагоном.

Женщина, которая является инвалидом третьей группы, находилась в этот момент неподалеку и видела своими глазами, как умирает ее муж. Все это причинило ей страшные страдания, и именно поэтому она обратилась в городской суд - в надежде взыскать компенсацию за моральный вред.

Рассмотрение этого дела контролирует сейчас Сызранская транспортная прокуратура. Прокурор посчитал, что компания «РЖД» является владельцем транспортного средства, которое является источником повышенной опасности, и должна компенсировать моральный вред. Что решит суд - узнаем после судебных разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU