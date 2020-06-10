2020-06-10T11:41:19+03:00
Общество

В Сызрани женщина требует денег за то, что увидела, как ее мужа сбил поезд

Мужчина по неосторожности попал под состав, сызранка говорит, что испытала страшные муки, когда смотрела на это
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Женщина просит денег за смерть мужаЖенщина просит денег за смерть мужа
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Жительница Сызрани решила отсудить у компании «РЖД» деньги за смерть мужа. Ее супруг погиб под подвижным составом. Он шел вдоль железнодорожных путей, был неосторожен и не успел уйти, когда мимо ехал поезд. В итоге его задело вагоном.

Женщина, которая является инвалидом третьей группы, находилась в этот момент неподалеку и видела своими глазами, как умирает ее муж. Все это причинило ей страшные страдания, и именно поэтому она обратилась в городской суд - в надежде взыскать компенсацию за моральный вред.

Рассмотрение этого дела контролирует сейчас Сызранская транспортная прокуратура. Прокурор посчитал, что компания «РЖД» является владельцем транспортного средства, которое является источником повышенной опасности, и должна компенсировать моральный вред. Что решит суд - узнаем после судебных разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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