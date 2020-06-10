Самарская полиция проверит жителей поселка Прибрежный на жестокое обращение с животными

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:44:38+03:00

Там недавно нашли коробку с котятами, у одного из них на голове была страшная скальпированная рана

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Самарская полиция начала проверку по факту возможного жестокого обращения с животными. Поводом стала публикация на сайте «КП-Самара» новости о двух котятах, которых сейчас лечат силами волонтеров.

Напомним, по данным НКО фонд «Доброе сердце мира», малышей нашел парень, который во время дождя выгуливал собаку. Он увидел коробку, внутри были два котенка - по внешнему виду они похожи на шотландских вислоухих. Малыши сильно замерзли, а у одного из них на голове была страшная скальпированная рана.

Котят взяли под опеку волонтеры, отвезли в ветклинику. Найденыши оказались девочками, их осмотрели врачи. Один из котят быстро пришел в себя, малышке уже подыскивают дом. Ее сестричка недавно перенесла операцию - врачи «поколдовали» над раной, сейчас за состоянием пациентки продолжают внимательно наблюдать.

На оплату услуг ветеринаров, лекарства и питание для малышек НКО фонд «Доброе сердце мира» собирает пожертвования.

Помочь малышам можно несколькими способами:

- при помощи перевода с банковских карт на сайте, обязательно сделайте пометку «для ID 14286»;

- через СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500.

ИСТОЧНИК KP.RU