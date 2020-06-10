2020-06-10T11:46:10+03:00
Общество

В Самаре два человека серьезно заболели после укусов клещей

Всего насекомые покусали более 4 тысяч жителей региона
Владислав КИРСАНОВ
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Среди искусанных клещами много детейСреди искусанных клещами много детейФото: Архив "КП"
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области рассказало о ситуации в регионе с клещами. За последнюю неделю к медикам обратились 460 человек, которых укусили насекомые.

– Всего же за весенне-летний период клещи напали на 4048 человек. Из них 1434 – дети. Наибольшее количество укусов на загородных частных объектах – 41,3%. В дикой природе и на кладбищах меньше – 18,3 и 4,1% соответственно, – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что два человека серьезно заболели – у них диагностирован клещевой иксодовый боррелиоз. Энцефалитом на данный момент никто не заразился. При этом доля заболеваний в парках и местах массового отдыха составляет всего 0,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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