В Самаре два человека серьезно заболели после укусов клещей
Управление Роспотребнадзора по Самарской области рассказало о ситуации в регионе с клещами. За последнюю неделю к медикам обратились 460 человек, которых укусили насекомые.
– Всего же за весенне-летний период клещи напали на 4048 человек. Из них 1434 – дети. Наибольшее количество укусов на загородных частных объектах – 41,3%. В дикой природе и на кладбищах меньше – 18,3 и 4,1% соответственно, – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что два человека серьезно заболели – у них диагностирован клещевой иксодовый боррелиоз. Энцефалитом на данный момент никто не заразился. При этом доля заболеваний в парках и местах массового отдыха составляет всего 0,9%.
ИСТОЧНИК KP.RU