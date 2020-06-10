В Самаре с начала лета пострадали уже четверо велосипедистов
Самарская ГИБДД бьет тревогу: лето только началось, а аварии с велосипедистами происходят все чаще. С начала июня только по Самаре пострадали уже 4 человека.
5 июня на улице Запорожской под колеса автомобиля «Лада Ларгус» попал 35-летний мужчина, скорая помощь с травмой головы увезла его в больницу. А 8 июня в Хворостянском районе 54-летний велосипедист протаранил иномарку Kia, впоследствии выяснится, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.
- Самое частое нарушение - это проезд проезжей части на велосипеде, хотя по ПДД нужно спешиваться, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в ГИБДД Самары. - Не менее опасен и поворот налево или разворот на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении. Велосипедистам подобные маневры запрещены, но они все равно это делают.
Велосипедистам запрещено:
- пересекать проезжую часть «верхом»;
- ездить, отпустив руль велосипеда;
- перевозить пассажиров на велосипедах, у которых не предусмотрено специальное оснащение;
- перевозить груз, выступающий на полметра в любую сторону.
Меры безопасности для взрослых и детей:
- соблюдайте ПДД;
- носите велошлемы, налокотники и наколенники;
- надевайте яркую одежду со световозвращающими полосками;
- не катайтесь в наушниках, участник дорожного движения должен слышать все, что происходит вокруг;
- не разговаривайте по телефону и не отвлекайтесь на написание сообщений во время езды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Самарской области велосипедист под наркотиками устроил ДТП
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU