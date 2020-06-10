Женщина из Тольятти прописала в своей квартире 16 нелегалов
Полицейские Тольятти продолжают работу по выявлению незаконной постановки на учет иностранных граждан. Так, в феврале текущего года 32-летняя женщина прописала в своей квартире в Центральном районе несколько мигрантов.
– В жилой площади было зарегистрировано 16 граждан. Саму квартиру им предоставлять никто не собирался. Женщина была предупреждена об ответственности, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Теперь на нее завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан». Максимальное наказание подразумевает до трех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU