Женщина из Тольятти прописала в своей квартире 16 нелегалов

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:53:48+03:00

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Полицейские Тольятти продолжают работу по выявлению незаконной постановки на учет иностранных граждан. Так, в феврале текущего года 32-летняя женщина прописала в своей квартире в Центральном районе несколько мигрантов.

– В жилой площади было зарегистрировано 16 граждан. Саму квартиру им предоставлять никто не собирался. Женщина была предупреждена об ответственности, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Теперь на нее завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан». Максимальное наказание подразумевает до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU