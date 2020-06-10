10 новых трамваев закупят для Самары в 2020 году

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:04:05+03:00

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В Самаре намерены до конца года выпустить на линию 10 новых трехсекционных трамваев. Их должны закупить централизованно, заявка уже в Москве на рассмотрении. Об этом еще в марте на радио «КП-Самара» рассказывал глава ТТУ Михаил Ефремов. Пока что ситуация с места не сдвинулась, но от планов даже из-за коронавируса в Самаре не отказались.

Сейчас должны пройти торги, сама покупка одобрена, поставщика выберут по предложениям. Руководитель ТТУ Михаил Ефремов уже говорил, что склоняется к одному из них.

- Хочется, чтобы это были трамваи производства Усть-Катавского завода. Мы их знаем, научились обслуживать. Нам легче, чтобы был единый модельный ряд, так легче готовить специалистов, которые будут следить за подвижным составом, - отметил он.

Также в регионе намерены закупить новые автобусы, причем принадлежать они будут частной компании. А вот на обновление троллейбусного парка пока денег нет.

ИСТОЧНИК KP.RU