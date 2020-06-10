В Тольятти иномарка на пустой дороге наехала на велосипедиста
Вчера, 9 июня, в Тольятти произошло ДТП. Ранним утром 27-летний водитель «Рено» двигался по улице Комсомольской. В определенный момент ему не уступил дорогу 31-летний велосипедист, который поворачивал направо. Произошло столкновение.
– Водитель двухколесного транспорта пострадал. Медики оказали ему помощь и назначили амбулаторное лечение. В момент ДТП оба мужчины были трезвыми, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители проводят по факту происшествия проверку, после которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU