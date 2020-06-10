В Тольятти иномарка на пустой дороге наехала на велосипедиста

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:42:18+03:00

По факту происшествия проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 9 июня, в Тольятти произошло ДТП. Ранним утром 27-летний водитель «Рено» двигался по улице Комсомольской. В определенный момент ему не уступил дорогу 31-летний велосипедист, который поворачивал направо. Произошло столкновение.

– Водитель двухколесного транспорта пострадал. Медики оказали ему помощь и назначили амбулаторное лечение. В момент ДТП оба мужчины были трезвыми, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители проводят по факту происшествия проверку, после которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU