2020-06-10T13:50:09+03:00
Общество

В Самарской области выявили рекордное количество бессимптомно больных коронавирусом

Всего в регионе 3359 заболевих COVID-19
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
За сутки нашли 18 человек без проявлений болезниЗа сутки нашли 18 человек без проявлений болезниФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о выявленных бессимптомных больных на территории региона. Всего в губернии за минувшие сутки появилось 113 новых инфицированных. Большинство из них – в Самаре.

– При профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений коронавируса, было выявлено 18 заболевших. Это наибольшее число за предыдущее время, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области 3359 заболевших новой инфекцией. 1570 из них выздоровели и были выписаны. Еще 34 – скончались. За последние сутки появились две новых жертвы коронавируса. Среди них есть пациент без сопутствующих заболеваний. Интерактивную карту заболеваемости в регионе можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В парке Гагарина не могут демонтировать старое колесо обозрения
В Самарской области люди с коронавирусом стали умирать каждый день
В Самарской области выявили рекордное количество бессимптомно больных коронавирусом
В Тольятти иномарка на пустой дороге наехала на велосипедиста
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 113 человек в Самарской области
Жители поселка Жареный Бугор пожаловались президенту РФ на песчаный карьер, который грозит оставить их без воды
10 новых трамваев закупят для Самары в 2020 году
Женщина из Тольятти прописала в своей квартире 16 нелегалов
В Самаре с начала лета пострадали уже четверо велосипедистов
В Самаре два человека серьезно заболели после укусов клещей