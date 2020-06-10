В Самарской области выявили рекордное количество бессимптомно больных коронавирусом

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:50:09+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о выявленных бессимптомных больных на территории региона. Всего в губернии за минувшие сутки появилось 113 новых инфицированных. Большинство из них – в Самаре.

– При профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений коронавируса, было выявлено 18 заболевших. Это наибольшее число за предыдущее время, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области 3359 заболевших новой инфекцией. 1570 из них выздоровели и были выписаны. Еще 34 – скончались. За последние сутки появились две новых жертвы коронавируса. Среди них есть пациент без сопутствующих заболеваний. Интерактивную карту заболеваемости в регионе можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU