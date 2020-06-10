В парке Гагарина не могут демонтировать старое колесо обозрения
Жители Самары в социальных сетях обратились к властям с вопросом о демонтаже старого колеса обозрения в парке имени Юрия Гагарина. Напомним, в конце 2018 года там появился новый высотный аттракцион.
– Демонтаж старого колеса подразумевает документальную процедуру и финансовые затраты. В настоящий момент учреждение не обладает возможностью провести демонтаж, – ответили на сообщение представители МАУ «Парки Самары».
По их словам, данный процесс запланирован, однако на данный момент исключен. Отмечается, что при первой возможности процедура будет запущена, а пока в парке Гагарина будет два колеса обозрения – работающее и нерабочее.
ИСТОЧНИК KP.RU