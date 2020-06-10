В Самарскую область незаконно хотели провезти партию таблеток для похудения

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:27:25+03:00

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В конце мая сотрудники Самарской таможни задержали женщину, которая пыталась провезти через границу сильнодействующие вещества. Жительница Самары заказала из Казахстана таблетки для похудения.

– Экспертиза показала, что они содержат вещество сибутрамин, которое отличается своим сильным действием. Общий вес перевозимого составил 359,14 г, – сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Рассматривается вариант, при котором может быть возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Задержанной грозит не только штраф до миллиона рублей, но и тюремное заключение до семи лет. В настоящее время проводятся все необходимые проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU