2020-06-10T15:40:22+03:00
Новости компаний

В День пивовара в Самаре продет онлайн-экскурсия по заводу «Балтика-Самара»

Компания покажет цеха, которые недоступны посетителям на обычных экскурсиях
Кристина АДАЕВА
Поделиться:
Фото компании "Балтика"Фото компании "Балтика"
Изменить размер текста:

Пивоварение — это искусство, богатое традициями. Далеко не каждый знает секреты приготовления пенного напитка. Завесу тайны приоткроет «Балтика», 13 июня компания подробно расскажет все секреты пивоварения на масштабной онлайн-экскурсии, посвященной Дню пивовара.

За час участники побывают на восьми заводах компании: в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Воронеже, Туле, Хабаровске, Ярославле и Самаре. Специалисты «Балтики» расскажут обо всех этапах производства пива - от подготовки ингредиентов и варки сусла до отгрузки и последующего хранения продукции. В онлайн-трансляции компания покажет цеха, которые по ряду причин недоступны для посещения на обычных экскурсиях. Также можно будет увидеть лаборатории, узнать, как «Балтика» делает производство экологичным, и побывать в музее завода в Санкт-Петербурге.

- Самарский филиал «Балтики» стал одним из пионеров промышленного туризма в регионе. Еще на этапе строительства была спроектирована специальная экскурсионная галерея, позволяющая соблюдать при осмотре завода строгие санитарные правила пищевого производства, а сами экскурсии быстро стали традицией. Только в прошлом году мы встретили 2 500 гостей, а всего с 2003 года у нас побывало более 35 тысяч экскурсантов. Но онлайн-трансляция открывает новые возможности для демонстрации нашего производства для тех, кто хочет узнать больше о пивоварении. Мы планируем развивать это направление, - рассказала управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям в регионе Урал-Поволжье Виктория Агапова.

Присоединиться могут все желающие старше 18 лет. А после экскурсии зрители смогут задать вопросы в режиме онлайн. Регистрация и просмотр доступны по ссылке.

Читайте также:

«Балтика-Самара»: компания, с которой по пути

Достойное вознаграждение за труд, забота о здоровье и благополучии сотрудников, предоставление равных возможностей

(Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области от коронавируса вылечили еще 81 человека
Стало известно, как будет работать АВТОВАЗ летом 2020 года
В Самарской области из-за жары объявили повышенный уровень опасности
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
В День пивовара в Самаре продет онлайн-экскурсия по заводу «Балтика-Самара»
В Самаре снова сломался электробус
Самому страшному тольяттинскому маньяку хотят добавить еще 19 лет за решеткой
В Самарскую область незаконно хотели провезти партию таблеток для похудения
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
В парке Гагарина не могут демонтировать старое колесо обозрения
В Самарской области люди с коронавирусом стали умирать каждый день
В Самарской области выявили рекордное количество бессимптомно больных коронавирусом
В Тольятти иномарка на пустой дороге наехала на велосипедиста
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 113 человек в Самарской области
Жители поселка Жареный Бугор пожаловались президенту РФ на песчаный карьер, который грозит оставить их без воды
10 новых трамваев закупят для Самары в 2020 году
Женщина из Тольятти прописала в своей квартире 16 нелегалов
В Самаре с начала лета пострадали уже четверо велосипедистов
В Самаре два человека серьезно заболели после укусов клещей