В День пивовара в Самаре продет онлайн-экскурсия по заводу «Балтика-Самара»

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:40:22+03:00

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Пивоварение — это искусство, богатое традициями. Далеко не каждый знает секреты приготовления пенного напитка. Завесу тайны приоткроет «Балтика», 13 июня компания подробно расскажет все секреты пивоварения на масштабной онлайн-экскурсии, посвященной Дню пивовара.

За час участники побывают на восьми заводах компании: в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Воронеже, Туле, Хабаровске, Ярославле и Самаре. Специалисты «Балтики» расскажут обо всех этапах производства пива - от подготовки ингредиентов и варки сусла до отгрузки и последующего хранения продукции. В онлайн-трансляции компания покажет цеха, которые по ряду причин недоступны для посещения на обычных экскурсиях. Также можно будет увидеть лаборатории, узнать, как «Балтика» делает производство экологичным, и побывать в музее завода в Санкт-Петербурге.

- Самарский филиал «Балтики» стал одним из пионеров промышленного туризма в регионе. Еще на этапе строительства была спроектирована специальная экскурсионная галерея, позволяющая соблюдать при осмотре завода строгие санитарные правила пищевого производства, а сами экскурсии быстро стали традицией. Только в прошлом году мы встретили 2 500 гостей, а всего с 2003 года у нас побывало более 35 тысяч экскурсантов. Но онлайн-трансляция открывает новые возможности для демонстрации нашего производства для тех, кто хочет узнать больше о пивоварении. Мы планируем развивать это направление, - рассказала управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям в регионе Урал-Поволжье Виктория Агапова.

Присоединиться могут все желающие старше 18 лет. А после экскурсии зрители смогут задать вопросы в режиме онлайн. Регистрация и просмотр доступны по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU