В Самарской области из-за жары объявили повышенный уровень опасности

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:14:03+03:00

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Приволжское УГМС рассказало о том, какую погоду ждать жителям Самарской области в ближайшие дни. Так, в четверг и пятницу в Самарской области будет стоять жаркая погода, а столбик термометра поднимется до 30 градусов. При этом ожидается кратковременный дождь и возможна гроза.

– В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. В субботу также ожидается грозовой фронт. При этом температура понизится, а ветер, напротив, усилится. Его порывы будут составлять 15-18 метров в секунду, – сообщают синоптики.

Отмечается, что в ночное время также будет сохраняться достаточно высокая температура. Три дня подряд столбик термометра будет останавливаться на отметке 17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU