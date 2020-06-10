2020-06-10T16:14:03+03:00
Общество

В Самарской области из-за жары объявили повышенный уровень опасности

Столбик термометра в ближайшие дни поднимется до 30 градусов
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
В субботу температура воздуха в дневное время значительно снизитсяВ субботу температура воздуха в дневное время значительно снизитсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Приволжское УГМС рассказало о том, какую погоду ждать жителям Самарской области в ближайшие дни. Так, в четверг и пятницу в Самарской области будет стоять жаркая погода, а столбик термометра поднимется до 30 градусов. При этом ожидается кратковременный дождь и возможна гроза.

– В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. В субботу также ожидается грозовой фронт. При этом температура понизится, а ветер, напротив, усилится. Его порывы будут составлять 15-18 метров в секунду, – сообщают синоптики.

Отмечается, что в ночное время также будет сохраняться достаточно высокая температура. Три дня подряд столбик термометра будет останавливаться на отметке 17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области от коронавируса вылечили еще 81 человека
Стало известно, как будет работать АВТОВАЗ летом 2020 года
В Самарской области из-за жары объявили повышенный уровень опасности
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
В День пивовара в Самаре продет онлайн-экскурсия по заводу «Балтика-Самара»
В Самаре снова сломался электробус
Самому страшному тольяттинскому маньяку хотят добавить еще 19 лет за решеткой
В Самарскую область незаконно хотели провезти партию таблеток для похудения
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
В парке Гагарина не могут демонтировать старое колесо обозрения
В Самарской области люди с коронавирусом стали умирать каждый день
В Самарской области выявили рекордное количество бессимптомно больных коронавирусом
В Тольятти иномарка на пустой дороге наехала на велосипедиста
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, где и как заболели коронавирусом еще 113 человек в Самарской области
Жители поселка Жареный Бугор пожаловались президенту РФ на песчаный карьер, который грозит оставить их без воды
10 новых трамваев закупят для Самары в 2020 году
Женщина из Тольятти прописала в своей квартире 16 нелегалов
В Самаре с начала лета пострадали уже четверо велосипедистов
В Самаре два человека серьезно заболели после укусов клещей