2020-06-10T16:40:03+03:00
Общество

Стало известно, как будет работать АВТОВАЗ летом 2020 года

Предприятие собиралось ввести 4-дневную рабочую неделю, но пока руководство передумало
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В Самаре пока АВТОВАЗ не будет работать четыре дняВ Самаре пока АВТОВАЗ не будет работать четыре дня
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Руководители АВТОВАЗа рассказали, как будет предприятие работать летом 2020 года. Сначала сообщалось, что на автогиганте будет введена четырехдневная рабочая неделя. Но теперь планы поменялись. На АВТОВАЗе считают, что сейчас происходит кратковременное оживление рынка и поэтому до 31 августа завод будет работать в пятидневную неделю.

- Количество заказов на новые автомобили в июле и августе выросло со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки, - сообщили на предприятии. Именно с этим и связано решение перенести введение короткой рабочей недели. Объемы производства предполагается увеличить.

Также по данным пресс-службы хорошо на рост отрасли повлияло и снятие санитарных ограничений во многих регионах - открытие салонов LADA, а также введение новых мер поддержки.

- Конечно же, очень сложно прогнозировать, сохранит ли тенденция восстановления рынка устойчивую позитивную динамику. На этой основе мы примем решение о графике работы по окончанию летних месяцев, - отметил президент АВТОВАЗа Ив Каракарзанис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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