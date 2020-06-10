Самарцам напомнили, кто может рассчитывать на новые льготы для зачисления в детсады

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:28:21+03:00

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Руководитель департамента образования Самары Елена Чернега рассказала, кто может рассчитывать на новые льготы при зачислении в детский садике. В связи с изменениями в законодательстве появились новые категории льготников, имеющих преимущественное право на зачисление в детские сады. Это дети медицинских работников, служащих исполнительных органов РФ, а также дети из одной семьи, проживающие вместе.

- Это позволит многим родителям решить проблему, когда старший ребенок ходит в один садик, а младшего автоматическая система распределяла в другой, - пояснила Елена Чернега. – Всем родителям, которые имеют право на льготы, нужно в ближайшее время предоставить в МФЦ подтверждающие документы. Не забудьте паспорт и документы на детей!

Напомним, в этом году детские сады Самары готовы принять 11 тысяч мальчишек и девчонок, распределять их будет автоматическая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU