Самарцам напомнили, кто может рассчитывать на новые льготы для зачисления в детсады
Руководитель департамента образования Самары Елена Чернега рассказала, кто может рассчитывать на новые льготы при зачислении в детский садике. В связи с изменениями в законодательстве появились новые категории льготников, имеющих преимущественное право на зачисление в детские сады. Это дети медицинских работников, служащих исполнительных органов РФ, а также дети из одной семьи, проживающие вместе.
- Это позволит многим родителям решить проблему, когда старший ребенок ходит в один садик, а младшего автоматическая система распределяла в другой, - пояснила Елена Чернега. – Всем родителям, которые имеют право на льготы, нужно в ближайшее время предоставить в МФЦ подтверждающие документы. Не забудьте паспорт и документы на детей!
Напомним, в этом году детские сады Самары готовы принять 11 тысяч мальчишек и девчонок, распределять их будет автоматическая программа.
ИСТОЧНИК KP.RU