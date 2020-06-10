2020-06-10T17:36:53+03:00
Общество

Самару ждут холодные выходные

Уже к субботе ветер переменится и будет не так жарко, как на неделе
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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На улице немного похолодаетНа улице немного похолодает
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В Самарской области к выходным похолодает. Температура опустится до 22 градусов, а местами даже до 17 градусов. Конечно, это еще не самая холодная погода, но предыдущие дни порадуют горожан настоящей летней жарой. И подобное похолодание будет не самым приятным впечатлением.

Синоптики также обещают, что в субботу будет дождливо, пройдут грозы. Это будет и ночью и днем. Похолодание принесет северо-восточный ветер он будет не слишком сильным, но местами порывистым до 15-18 градусов. Именно поэтому на выходные лучше не планировать пребывания на открытой местности, чтобы не попасть в ЧП.

А вот 12 июня все еще будет жарко - до 30 градусов. Также синоптики обещают, что в дальнейшем будет уменьшаться количество и интенсивность гроз на территории региона.

Впрочем, расстраиваться не стоит, выходные все равно будут максимально комфортными. Главное, помнить о безопасности и соблюдать санитарные правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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