В Самаре тыловик железной дороги несколько лет ремонтировал свои иномарки за счет РЖД
Следователи Приволжского СУ на транспорте СК России возбудили уголовные дела в отношении высокопоставленного сотрудника Куйбышевской железной дороги. 44-летний заместитель начальника административно-хозяйственного центра подозревается в превышении своих должностных полномочий.
- По версии следствия, он с 2016 по 2019 годы на постоянной основе за счет железной дороги ремонтировал свои личные иномарки - "Porshe Cayenne" и "Toyota Avensis". Счета за ремонт тыловик направлял для оплаты на Куйбышевскую железную дорогу, выдавая их за служебные, - рассказывают в ведомстве.
Своими хитростями тыловик серьезно ударил по карману работодателя. Ущерб из-за его действий составил более 600 тысяч рублей. Незаконную деятельность выявили транспортные полицейские и сотрудники ФСБ Самарской области.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения для злоумышленника. Возможно, его арестуют. Также проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление других эпизодов в деле железнодорожника.
ИСТОЧНИК KP.RU