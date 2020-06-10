2020-06-10T18:10:35+03:00
Происшествия

В Самаре тыловик железной дороги несколько лет ремонтировал свои иномарки за счет РЖД

По крайней мере, так считают правоохранители, которые задержали подозреваемого
Михаил ГОРЮНОВ
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В ближайшее время подозреваемому будут избирать меру пресечения ФОТО: СУ на транспорте СК РФВ ближайшее время подозреваемому будут избирать меру пресечения ФОТО: СУ на транспорте СК РФ
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Следователи Приволжского СУ на транспорте СК России возбудили уголовные дела в отношении высокопоставленного сотрудника Куйбышевской железной дороги. 44-летний заместитель начальника административно-хозяйственного центра подозревается в превышении своих должностных полномочий.

- По версии следствия, он с 2016 по 2019 годы на постоянной основе за счет железной дороги ремонтировал свои личные иномарки - "Porshe Cayenne" и "Toyota Avensis". Счета за ремонт тыловик направлял для оплаты на Куйбышевскую железную дорогу, выдавая их за служебные, - рассказывают в ведомстве.

Своими хитростями тыловик серьезно ударил по карману работодателя. Ущерб из-за его действий составил более 600 тысяч рублей. Незаконную деятельность выявили транспортные полицейские и сотрудники ФСБ Самарской области.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для злоумышленника. Возможно, его арестуют. Также проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление других эпизодов в деле железнодорожника.

psut.sledcompsut.sledcom
В Самаре тыловик железной дороги злоупотреблял полномочиями
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ИСТОЧНИК KP.RU

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