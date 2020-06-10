2020-06-10T18:38:53+03:00
Происшествия

В Сызрани ПАЗ съехал в кювет и протаранил столб, водителя увезли в больницу

Очевидцы сообщают, что автолюбителю стало плохо, а руль у него перехватила одна из пассажирок
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту аварии проводится проверкаПо факту аварии проводится проверкаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В обстоятельствах серьезного ДТП разбираются сотрудники ГИБДД Сызрани. Утром 10 июня на улице Гаражной ПАЗ съехал в кювет и протаранил столб. Не обошлось без пострадавших.

- За рулем автобуса находился 60-летний мужчина. По предварительной версии, он не справился с управлением и съехал в кювет. Водителя госпитализировали, - рассказали "КП-Самара" полицейские.

Местные жители делятся, что автолюбителю стало плохо за рулем. К счастью, его успела подстраховать одна из пассажирок.

Сейчас правоохранители продолжаются разбираться во всех обстоятельствах случившегося. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Полиция призывает быть аккуратнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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