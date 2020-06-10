В Самаре детей будут проверять на склонность к самоубийству

10 Июнь 2020 2020-06-10T20:18:59+03:00

Если по итогам анкетирования ребенок попадет в группу риска, ему помогут медики

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Самарские медики принимают меры для того, чтобы уменьшить число самоубийств среди детей. Так, в конце мая министерство здравоохранения региона выпустило приказ, согласно которому подросткам с признаками суицидального поведения будут помогать профессионалы.

Из документа следует, что в областных бюджетных учреждениях здравоохранения, куда обращаются дети для первичной помощи, должны проводить анкетирование среди пациентов в возрасте от 11 до 18 лет. Если ребенок наберет больше 4 баллов, попадет в группу риска, ему необходима подмога - консультация у психиатра или медицинского психолога.

Если выявлен случай незавершенного сведения счетов с жизнью, то информацию о таком подростке передадут главному внештатному детскому специалисту - психиатру минздрава. Соответствующие анкетирования должны будут проводиться на территории всей Самарской области.

В приказе добавляют, что для родителей и детей действует бесплатный телефон доверия 8 800 200 01 22. Также можно обратиться в "Областной центр социальной помощи семье и детям", где телефоны: 9586666 и 9582258. Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU