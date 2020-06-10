В тольяттинском госпитале для больных коронавирусом родился ребенок

10 Июнь 2020 2020-06-10T20:36:41+03:00

Ребенок сейчас с мамой и папой, у него все хорошо Фото: Из архива "КП"

Малыш появился на свет абсолютно здоровым, сегодня его выписали домой

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В Тольятти в городской клинической больнице № 5, где лечат людей с коронавирусной инфекцией, родился ребенок. Малыш - первый в подобных условиях - появился на свет здоровым, сегодня его уже выписали домой.

Мама мальчика попала в госпиталь с двусторонней пневмонией, нее подозревали коронавирус. Женщина лечилась в инфекционном отделении, будучи на 34-й неделе беременности. Роды начались аккурат перед выпиской. Сложилась экстренная ситуация.

- В считанные часы собралась бригада из анестезиологов, акушеров, детских реаниматологов и неонатологов. Они провели в условиях ковидного госпиталя операцию кесарево сечение, - рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы Ирина Лаптева.

Грудничка быстро доставили в отделение реанимации новорожденных. Там ему оказали первую помощь. В течение двух недель за состоянием ребенка следили специалисты. К счастью, особых хлопот он не доставил. Быстро пришел в нормальное состояние.

- Очень благодарна всему персоналу, врачам, которые меня обследовали и проводили лечение. Все хорошо. Наконец, нас выписали, все объяснили, рассказали. Большая благодарность Раваевой Наталье Эдуардовне, ее отделению, всем медсестрам, которые смотрели за нашим ребеночком, - не скрывала эмоций счастливая мама.

Сейчас жительнице Тольятти и ее сыну ничего не угрожает. Тесты на Covid-19 у них отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU