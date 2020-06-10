В Самарской области преступники отвезли тольяттинца в лес и избили его, угрожая пистолетом

10 Июнь 2020 2020-06-10T22:15:52+03:00

Одного из злоумышленников поймали, он во всем признался, но соучастника не сдал

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В Красноярском районе осудили мужчину, который напал на жителя Тольятти. Он сел пьяным за руль, вывез потерпевшего в лес, где избивал его и угрожал пистолетом "ОСА".

- В марте 2019 года подсудимый и еще один человек, не установленный следствием, под ложным предлогом вечером вывезли пострадавшего в лес у дороги в Красноярском районе. Там они без объяснения причин стали избивать его, - рассказывают в прокуратуре Самарской области.

Один из преступников достал оружие и им несколько раз ударил тольяттинца. После этого в сторону жертвы злодей произвел несколько выстрелов.

Обвиняемый, которого удалось поймать, в содеянном раскаялся, правда, второго участника преступления так и не назвал. Его уголовное дело выделено в отдельное производство.

- Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Также мужчину лишил водительских прав на 2 года и 8 месяцев, - отмечают в надзорном ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил, поскольку срок обжалования не истек.

ИСТОЧНИК KP.RU