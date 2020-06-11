2020-06-11T00:21:25+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 11 июня 2020 года: новая жизнь против нового скачка болезни

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 11 июня 2020 года и делимся самыми важными деталями
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Врачи работают с пациентами по всем фронтамВрачи работают с пациентами по всем фронтамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти после 1 случая заболевания нашли сразу 30. Горожане переживают, а им говорят - все нормально. Рассказываем самые честные последние новости про коронавирус в Тольятти на 11 июня 2020 года.

В Тольятти 10 июня нашли 30 новых пациентов с коронавирусом. Накануне был только один. Врачи говорят, что выявлять будут более равномерно, как только в городе появится лаборатория ПЦР-диагностики. Пока что все тесты отправляют в Самару, а это долго.

Большая часть зараженных - это пациенты с ОРВИ и пневмонией. Есть также те, кто прошел профосмотр и узнал неприятную новость.

Пока же тольяттинцы сидят в изоляции, им запрещено гулять в парках и скверах, посещать лес (это еще и из-за пожароопасной ситуации). Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в городе одна из худших в регионе. Хуже только в Сызрани. Более подробные цифры можно увидеть на коронавирусной карте .

Но есть и хорошие новости: врачи рассказали, что сегодня в Тольятти не ограничивают помощь тем, кому она нужна. Врачи других больниц взяли ан себя обязанности по обслуживанию пациентов "коронавирусных" госпиталей. У них это получается.

А врачи, которые работают с больными с COVID, лечат не только пневмонию. Они делают различные операции, а недавно приняли роды у женщины с пневмонией. Малыш появился на свет абсолютно здоровый, их с мамой уже выписали домой.

Всего в регионе выздоровели от коронавируса уже 1651 человек. А вот скончались еще двое. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Николай Ренц: В Самарской области лечат не только коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу похолодание придет в Самарскую область
Власти рассказали, что делают с дорогами Самары прямо сейчас
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 11 июня 2020 года: новая жизнь против нового скачка болезни
В Самарской области преступники отвезли тольяттинца в лес и избили его, угрожая пистолетом
Сотрудники ФСБ задержали начальника полиции Сызрани Андрея Гусарова
Билеты на поезд Самара - Симферополь до Крыма начинают продавать
Врач рассказал правду о коронавирусных качелях в Самарской области
В тольяттинском госпитале для больных коронавирусом родился ребенок
В Самаре детей будут проверять на склонность к самоубийству
Стало известно, где в Самаре будет салют 24 июня 2020 года
В Сызрани ПАЗ съехал в кювет и протаранил столб, водителя увезли в больницу
В Самаре тыловик железной дороги несколько лет ремонтировал свои иномарки за счет РЖД
Самарскую область ждут холодные выходные
Самарцам напомнили, кто может рассчитывать на новые льготы для зачисления в детсады
Самарцам рассказали, когда произойдет распределение мест в детсады в 2020 году
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%