Коронавирус в Тольятти, последние новости на 11 июня 2020 года: новая жизнь против нового скачка болезни

11 Июнь 2020 2020-06-11T00:21:25+03:00

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 11 июня 2020 года и делимся самыми важными деталями

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В Тольятти после 1 случая заболевания нашли сразу 30. Горожане переживают, а им говорят - все нормально. Рассказываем самые честные последние новости про коронавирус в Тольятти на 11 июня 2020 года.

В Тольятти 10 июня нашли 30 новых пациентов с коронавирусом. Накануне был только один. Врачи говорят, что выявлять будут более равномерно, как только в городе появится лаборатория ПЦР-диагностики. Пока что все тесты отправляют в Самару, а это долго.

Большая часть зараженных - это пациенты с ОРВИ и пневмонией. Есть также те, кто прошел профосмотр и узнал неприятную новость.

Пока же тольяттинцы сидят в изоляции, им запрещено гулять в парках и скверах, посещать лес (это еще и из-за пожароопасной ситуации). Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в городе одна из худших в регионе. Хуже только в Сызрани. Более подробные цифры можно увидеть на коронавирусной карте .

Но есть и хорошие новости: врачи рассказали, что сегодня в Тольятти не ограничивают помощь тем, кому она нужна. Врачи других больниц взяли ан себя обязанности по обслуживанию пациентов "коронавирусных" госпиталей. У них это получается.

А врачи, которые работают с больными с COVID, лечат не только пневмонию. Они делают различные операции, а недавно приняли роды у женщины с пневмонией. Малыш появился на свет абсолютно здоровый, их с мамой уже выписали домой.

Всего в регионе выздоровели от коронавируса уже 1651 человек. А вот скончались еще двое. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Николай Ренц: В Самарской области лечат не только коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU