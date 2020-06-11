2020-06-11T00:36:50+03:00
Общество

Власти рассказали, что делают с дорогами Самары прямо сейчас

Ремонт картами закончен на 11, еще 11 дорог ремонтируют прямо сейчас и намерены подарить автомобилистам как можно быстрее
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В Самаре меняют покрытие дорогВ Самаре меняют покрытие дорог
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В Самаре уже 11 дорог отремонтировали "большими картами". В администрации города рассказали, что работы идут с опережением и поэтому удалось закончить треть от запланированного объема ремонта. Сейчас рабочие трудятся еще на 11 улицах.

Прямо сейчас карты укладывают на дорогу на улице Верхне-Карьерная, здесь заделают дыры на 1,3 км участке. Директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халлиулов объяснил, что при формировании списка дорог, где будут делать ремонт, учитывают мнение ГИБДД и жалобы жителей. Например, на Верхне-Карьерной интенсивное движение, много грузового транспорта, поэтому здесь ремонт был очень нужен.

Ремонт везде идет по-разному. Где-то работают ночью, особенно, когда нельзя мешать трамвайным и троллейбусным маршрутам, где-то стараются выполнить все работы днем.

В 2020 году должны отремонтировать 42 дороги во всех районах города. Укладка больших карт - это полная замена износившегося верхнего слоя дороги новым слоем в пять сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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