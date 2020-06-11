В субботу похолодание придет в Самарскую область

11 Июнь 2020 2020-06-11T00:45:28+03:00

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В субботу в Самарской области ждут похолодания. Оно будет не таких значительным, как может показаться, но после 30-градусной жары, которая, казалось, надолго установилась со среды 10 июня, 22 градуса покажутся достаточно прохладными. Местами по области вообще будет 17 - а это уже весомый повод прихватить с собой из дома легкую кофту.

Холодную погоду в регион принесет ветер: сначала северо-западный, потом северо-восточный. Ночью тоже будет не слишком тепло - от 12 до 17 градусов. С другой стороны, сумасшедшей жаре радовались не все. От высокой температуры страдали гипертоники и те, кто любит посвежее. Вот им погода дала шанс свободно вздохнуть в выходные.

Температурные катаклизмы будут сопровождаться громом и молнией. Воздушные потоки все никак не успокоятся и до конца недели в регионе будут бушевать грозы. Правда, им горожане тоже радуются - это повод достать фотоаппараты и поделиться в социальных сетях удачным снимком молнии, как будто бы вырастающей, например, из водной глади реки.

Также горожанам напоминают что уже в пятницу может подняться более сильный ветер, чем было до этого. А значит, стоит вести себя крайне осмотрительно.

ИСТОЧНИК KP.RU