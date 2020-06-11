2020-06-11T00:45:28+03:00
Общество

В субботу похолодание придет в Самарскую область

Синоптики после летней тридцатиградусной жары обещают холодный душ
Поделиться:
В Самаре может похолодатьВ Самаре может похолодатьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В субботу в Самарской области ждут похолодания. Оно будет не таких значительным, как может показаться, но после 30-градусной жары, которая, казалось, надолго установилась со среды 10 июня, 22 градуса покажутся достаточно прохладными. Местами по области вообще будет 17 - а это уже весомый повод прихватить с собой из дома легкую кофту.

Холодную погоду в регион принесет ветер: сначала северо-западный, потом северо-восточный. Ночью тоже будет не слишком тепло - от 12 до 17 градусов. С другой стороны, сумасшедшей жаре радовались не все. От высокой температуры страдали гипертоники и те, кто любит посвежее. Вот им погода дала шанс свободно вздохнуть в выходные.

Температурные катаклизмы будут сопровождаться громом и молнией. Воздушные потоки все никак не успокоятся и до конца недели в регионе будут бушевать грозы. Правда, им горожане тоже радуются - это повод достать фотоаппараты и поделиться в социальных сетях удачным снимком молнии, как будто бы вырастающей, например, из водной глади реки.

Также горожанам напоминают что уже в пятницу может подняться более сильный ветер, чем было до этого. А значит, стоит вести себя крайне осмотрительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу похолодание придет в Самарскую область
Власти рассказали, что делают с дорогами Самары прямо сейчас
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 11 июня 2020 года: новая жизнь против нового скачка болезни
В Самарской области преступники отвезли тольяттинца в лес и избили его, угрожая пистолетом
Сотрудники ФСБ задержали начальника полиции Сызрани Андрея Гусарова
Билеты на поезд Самара - Симферополь до Крыма начинают продавать
Врач рассказал правду о коронавирусных качелях в Самарской области
В тольяттинском госпитале для больных коронавирусом родился ребенок
В Самаре детей будут проверять на склонность к самоубийству
Стало известно, где в Самаре будет салют 24 июня 2020 года
В Сызрани ПАЗ съехал в кювет и протаранил столб, водителя увезли в больницу
В Самаре тыловик железной дороги несколько лет ремонтировал свои иномарки за счет РЖД
Самарскую область ждут холодные выходные
Самарцам напомнили, кто может рассчитывать на новые льготы для зачисления в детсады
Самарцам рассказали, когда произойдет распределение мест в детсады в 2020 году
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%