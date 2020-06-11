В Самаре задержали серийного грабителя

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:17:33+03:00

Полицейские полагают, что мужчина причастен к ряду преступлений Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Самары раскрыли серию грабежей. Правоохранителям поступили обращения, согласно которым в дневное время неизвестный мужчина нападал на женщин с золотыми украшениями, срывал их и скрывался.

– Известно как минимум о двух таких нападениях. На Севастопольской злоумышленник напал на 61-летнюю пенсионерку, а спустя два дня на соседней улице – Юбилейной – он сорвал с шеи 55-летней местной жительницы украшение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские собрали весь необходимый материал и задержали 38-летнего подозреваемого. Стражи закона полагают, что на счету мужчины есть еще несколько аналогичных эпизодов. Эта версия тщательно проверяется. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU