2020-06-11T10:17:33+03:00
Происшествия

В Самаре задержали серийного грабителя

Мужчина нападал на женщин и срывал цепочки
Владислав КИРСАНОВ
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Полицейские полагают, что мужчина причастен к ряду преступленийПолицейские полагают, что мужчина причастен к ряду преступленийФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самары раскрыли серию грабежей. Правоохранителям поступили обращения, согласно которым в дневное время неизвестный мужчина нападал на женщин с золотыми украшениями, срывал их и скрывался.

– Известно как минимум о двух таких нападениях. На Севастопольской злоумышленник напал на 61-летнюю пенсионерку, а спустя два дня на соседней улице – Юбилейной – он сорвал с шеи 55-летней местной жительницы украшение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские собрали весь необходимый материал и задержали 38-летнего подозреваемого. Стражи закона полагают, что на счету мужчины есть еще несколько аналогичных эпизодов. Эта версия тщательно проверяется. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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