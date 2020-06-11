2020-06-11T10:19:23+03:00
Общество

Предприниматель из Самарской области получил деньги за стройматериалы, но решил их не отдавать

В дело вмешались судебные приставы
Владислав КИРСАНОВ
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На счетах в банке предпринимателя были деньги ФОТО: УФССП по Самарской областиНа счетах в банке предпринимателя были деньги ФОТО: УФССП по Самарской области
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В Сызрани произошел необычный случай. Один из местных индивидуальных предпринимателей, занимающийся стройматериалами, получил деньги за свои услуги. Однако товар решил не отдавать клиенту. Дело дошло до суда, который обязал бизнесмена заплатить 69 тысяч рублей по договору.

– Должник знал о необходимости выплатить, но с деньгами расставаться не хотел. Судебные приставы назначили взыскание исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. В ходе проверки выяснилось, что у предпринимателя есть финансы на счетах в банках, – сообщает УФССП по Самарской области.

Необходимая сумма была списана. Таким образом, сумма, включая исполнительский сбор, была полностью выплачена. После этого производство было окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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