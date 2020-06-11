Предприниматель из Самарской области получил деньги за стройматериалы, но решил их не отдавать

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:19:23+03:00

На счетах в банке предпринимателя были деньги ФОТО: УФССП по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В Сызрани произошел необычный случай. Один из местных индивидуальных предпринимателей, занимающийся стройматериалами, получил деньги за свои услуги. Однако товар решил не отдавать клиенту. Дело дошло до суда, который обязал бизнесмена заплатить 69 тысяч рублей по договору.

– Должник знал о необходимости выплатить, но с деньгами расставаться не хотел. Судебные приставы назначили взыскание исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. В ходе проверки выяснилось, что у предпринимателя есть финансы на счетах в банках, – сообщает УФССП по Самарской области.

Необходимая сумма была списана. Таким образом, сумма, включая исполнительский сбор, была полностью выплачена. После этого производство было окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU