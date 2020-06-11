Главная звезда гандбольной «Лады» Елена Михайличенко перешла в ЦСКА

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:27:04+03:00

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Одна из лучших гандболисток тольяттинской «Лады» Елена Михайличенко покинула клуб. Воспитанница автограда будет выступать в столичном ЦСКА. Елена взяла в новой команде 8-й номер.

– Пока мне сложно точно описать свои впечатления от этого перехода, потому что решение далось мне очень нелегко. Скорее всего, решающим фактором сыграло желание бросить новый вызов самой себе и проверить свои силы в новом коллективе, – цитирует девушку пресс-служба армейского клуба.

В составе «Лады» Михайличенко трижды становилась серебряным призером чемпионата России, а в минувшем сезоне признавалась лучшем игроком и бомбардиром клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU