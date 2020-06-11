Альфонс из Самары обобрал женщину на 800 тысяч рублей
В Самаре осудили 25-летнего местного жителя, который подозревался в мошенничестве. Молодой человек познакомился с девушкой в интернете. Он быстро вошел к ней в доверие, после чего сразу принялся просить деньги.
– Сначала он сказал, что его брат попал в аварию и ему срочно нужны средства на операцию и лекарства. Спустя некоторое время он уже сам якобы попал в ДТП, поэтому также попросил финансовую помощь, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сначала девушка переводила по 1-2 тысячи рублей. Через некоторое время суммы выросли до 10-15 тысяч. Всего доверчивая девушка отдала парню более 800 тысяч рублей. Отмечается, что этот ущерб мужчина возместил.
ИСТОЧНИК KP.RU