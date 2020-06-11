Альфонс из Самары обобрал женщину на 800 тысяч рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:27:56+03:00

Он сообщал ей, что он и его родственники попали в беду

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В Самаре осудили 25-летнего местного жителя, который подозревался в мошенничестве. Молодой человек познакомился с девушкой в интернете. Он быстро вошел к ней в доверие, после чего сразу принялся просить деньги.

– Сначала он сказал, что его брат попал в аварию и ему срочно нужны средства на операцию и лекарства. Спустя некоторое время он уже сам якобы попал в ДТП, поэтому также попросил финансовую помощь, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сначала девушка переводила по 1-2 тысячи рублей. Через некоторое время суммы выросли до 10-15 тысяч. Всего доверчивая девушка отдала парню более 800 тысяч рублей. Отмечается, что этот ущерб мужчина возместил.

ИСТОЧНИК KP.RU