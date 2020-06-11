В Самаре на радио «КП-Самара» представят очередной выпуск программы «Живые письма»

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:39:38+03:00

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В Самаре сегодня, 11 июня, на радио «КП» выйдет в эфир очередной выпуск программы «Живые письма», в основе которых - истории родственников о ветеранах Великой Отечественной войны.

На этот раз о своих родных, которые стали не только свидетелями, но и участниками тех страшных событий расскажет Виктория Коснырева. Она только в этом году узнала, что у нее были двоюродные дедушки, прошедшие всю войну. Благодаря архивным документам, ей удалось восстановить историю их подвигов и познакомиться со своим двоюродным братом. Слушайте историю Павла и Александра Лапиных сегодня в 12:33 на 98,2 FM.

Каждый день с 25 мая в эфире радио «Комсомольская правда — Самара» 98,2 FM слушайте новые выпуски «Живых писем». Кроме того, каждая программа будет выложена на сайт samara.kp.ru и будет доступна для скачивания.

ИСТОЧНИК KP.RU