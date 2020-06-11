В Самаре благоустроят три двора в Железнодорожном районе

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:29:05+03:00

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В Самаре продолжаются работы по благоустройству дворов. Так, в Железнодорожном районе города запланированы изменения в трех придомовых территориях: в границах улицы Мориса Тореза 47, 49 и Революционной 137, 139, а также на Гагарина, 9 и 69.

– В первом дворе ремонт стартовал в начале мая, и сейчас готовность объекта более чем 50%. Там появятся три площадки: детская, спортивная и с тренажерами. Будут отремонтированы проезды, обустроены парковочные карманы, установлены новые МАФы, – говорится в сообщении администрации Самары.

Отмечаются, что все работы в вышеуказанных дворах должны быть завершены до конца лета. К 1 сентября намечена сдача объектов. Всего в городе будут благоустроены около 50 придомовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU