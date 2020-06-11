2020-06-11T10:41:31+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса скончались еще три человека

Общее число погибших составляет 37 пациентов
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 3470 заболевших коронавирусомВсего в регионе 3470 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 11 июня, в Самарской области снова не обошлось без жертв коронавируса. Так, за минувшие сутки спасти не удалось еще троих пациентов, а количество заболевших выросло на 111 человек.

– Таким образом, общее количество погибших от COVID-19 составляет 37 человек. Всего же выявлено 3470 заболевших. 1651 из них выздоровели. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 1782 жителя региона, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В губернии продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся до 16 июня. Жителям региона рекомендуется соблюдать дистанцию, самоизоляцию, а в общественных местах появляться только в средствах индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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