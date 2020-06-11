Атакующий полузащитник из Казахстана может стать игроком «Крыльев Советов»

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:05:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Атакующий полузащитник «Тобола» Роман Муртазаев этим летом может оказаться в Самаре. На футболиста претендуют «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Ранее футболист мог оказаться в тульском «Арсенале», но его переход сорвался.

– Интерес к Муртазаеву подпитывает и то, что со следующего сезона казахстанцы перестанут считаться легионерами в российском чемпионате. К тому же у игрока есть договоренность с текущим клубом, что в случае предложения из РПЛ, он уйдет туда бесплатно, – сообщает Meta-ratings.kz.

До остановки чемпионата на счету Муртазаева было два матча и один гол. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца 2020 года. «Крылья Советов» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Ближайший матч они проведут 19 июня на «Самара Арене» против грозненского «Ахмата». Поединок начнется в 19:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU