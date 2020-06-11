В Самаре предлагают ставить детей в очередь на детский сад сразу после рождения
Руководитель департамента образования Самары Елена Чернега рассказала о возможностях для родителей и их детей в вопросе устройства в детские сады. По ее словам, можно встать в очередь в первые дни после рождения малыша. При этом не имеет значения, в какой детский сад родители захотят отдать ребенка.
– У нас очень гибкая система. Там числятся даже дети в десятидневном возрасте. Можно вставать в очередь сразу после получения свидетельства о рождении. Потом, когда уже будет понимание с конкретным садом, можно внести изменения, – сообщила Елена Чернега в прямом эфире администрации города.
Ранее стало известно, что автоматическое распределение по садам Самары было перенесено. Первоначальной датой значилось 16 июня. О новых сроках станет известно позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU