В Самаре предлагают ставить детей в очередь на детский сад сразу после рождения

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:51:01+03:00

Родители могут встать в очередь сразу после получения свидетельства о рождении Фото: Архив "КП"

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Руководитель департамента образования Самары Елена Чернега рассказала о возможностях для родителей и их детей в вопросе устройства в детские сады. По ее словам, можно встать в очередь в первые дни после рождения малыша. При этом не имеет значения, в какой детский сад родители захотят отдать ребенка.

– У нас очень гибкая система. Там числятся даже дети в десятидневном возрасте. Можно вставать в очередь сразу после получения свидетельства о рождении. Потом, когда уже будет понимание с конкретным садом, можно внести изменения, – сообщила Елена Чернега в прямом эфире администрации города.

Ранее стало известно, что автоматическое распределение по садам Самары было перенесено. Первоначальной датой значилось 16 июня. О новых сроках станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU