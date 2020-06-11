2020-06-11T12:53:29+03:00
Общество

На Самарскую область надвигаются град, шквалистый ветер и гроза

Порывы стихии будут достигать 17-22 метра в секунду
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
На выходных ожидается похолоданиеНа выходных ожидается похолоданиеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 июня, в Самарской области возможно резкое ухудшение погодных условий. При этом сохранится жаркая погода, а столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

– Возможен не только кратковременный дождь, но и гроза. Местами может пройти град. Опасаться также стоит шквалистого усиления ветра при осадках – его порывы могут достигать 17-22 метра в секунду, – рассказали синоптики.

В пятницу, 12 июня, в регионе сохранится жаркая погода, но суббота и воскресенье начнутся с похолодания. Температура воздуха не поднимется выше 24 градусов. Также на выходных усилится ветер. В области объявлен желтый уровень опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проекты студентов СамГУПС вышли в финал Всероссийского конкурса «Будущие железнодорожники России»
В Крутых Ключах рассказали, где живут ветераны Великой Отечественной войны
Стала известна цена билета на поезд в Крым из Самары в 2020 году
В Самарской области задержали мужчину, который успел попрятать 1 кг наркотиков
В Самаре сразу несколько районов останутся без горячей воды
В Самаре рассказали, что ждет горожан на пляжах летом 2020 года
Стали известны детали проведения матча «Крылья Советов» – «Ахмат»
В Самаре девушка на иномарке врезалась в «Гранту»
На Самарскую область надвигаются град, шквалистый ветер и гроза
В Самаре предлагают ставить детей в очередь на детский сад сразу после рождения
Атакующий полузащитник из Казахстана может стать игроком «Крыльев Советов»
Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 111 человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса скончались еще три человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 11 июня 2020 года: подтвердились 111 случаев
В Самаре починили электробус
В Самаре благоустроят три двора в Железнодорожном районе
В Самаре на радио «КП-Самара» представят очередной выпуск программы «Живые письма»
Альфонс из Самары обобрал женщину на 800 тысяч рублей