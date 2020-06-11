На Самарскую область надвигаются град, шквалистый ветер и гроза

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:53:29+03:00

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Сегодня, 11 июня, в Самарской области возможно резкое ухудшение погодных условий. При этом сохранится жаркая погода, а столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

– Возможен не только кратковременный дождь, но и гроза. Местами может пройти град. Опасаться также стоит шквалистого усиления ветра при осадках – его порывы могут достигать 17-22 метра в секунду, – рассказали синоптики.

В пятницу, 12 июня, в регионе сохранится жаркая погода, но суббота и воскресенье начнутся с похолодания. Температура воздуха не поднимется выше 24 градусов. Также на выходных усилится ветер. В области объявлен желтый уровень опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU