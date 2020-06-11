2020-06-11T12:55:03+03:00
Общество

В Самаре девушка на иномарке врезалась в «Гранту»

Пострадали оба водителя
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранители устанавливают все детали происшествияПравоохранители устанавливают все детали происшествияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 10 июня, в Самаре произошло ДТП. 22-летняя девушка на автомобиле «Форд» двигалась по улице Мориса Тореза. Поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, автоледи не уступила дорогу «Гранте», за рулем которой был 29-летний мужчина.

– Произошло столкновение. В результате пострадали оба водителя, молодого человека госпитализировали, а девушке назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечается, что в момент аварии девушка была в трезвом состоянии. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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