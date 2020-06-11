В Самаре рассказали, что ждет горожан на пляжах летом 2020 года

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:24:35+03:00

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В Самаре рассказали, как будут работать пляжи летом в 2020 году. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова отметила, что их могут открыть на третьем этапе снятия ограничений. Сейчас регион только вошел в первый этап. Однако власти надеются, что все будет хорошо уже к концу июня.

К пляжам предъявляют особенные требования. Они должны быть очень безопасными и соответствовать всем санитарным нормам. Так, все пляжное оборудование должны будут расставить в соответствии с требованиями социального дистанцирования. Около воды должны быть таблички с информацией о качестве воды и песка. Также должны быть предупреждения о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, заместитель главы города Владимир Василенко рассказал, как готовят пляжи к сезону. Песок будут завозить, когда сойдет вода после второй волны паводка.

При этом прямо сейчас люди все равно посещают пляжи и уже даже купаются в Волге. Роспотребнадзор проверил воду, она в порядке на всех пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU