2020-06-11T13:24:35+03:00
Общество

В Самаре рассказали, что ждет горожан на пляжах летом 2020 года

Когда откроются пляжи в этом сезоне, и какие ограничения ждут горожан
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Пляжи в Самаре готовят к открытиюПляжи в Самаре готовят к открытиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре рассказали, как будут работать пляжи летом в 2020 году. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова отметила, что их могут открыть на третьем этапе снятия ограничений. Сейчас регион только вошел в первый этап. Однако власти надеются, что все будет хорошо уже к концу июня.

К пляжам предъявляют особенные требования. Они должны быть очень безопасными и соответствовать всем санитарным нормам. Так, все пляжное оборудование должны будут расставить в соответствии с требованиями социального дистанцирования. Около воды должны быть таблички с информацией о качестве воды и песка. Также должны быть предупреждения о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, заместитель главы города Владимир Василенко рассказал, как готовят пляжи к сезону. Песок будут завозить, когда сойдет вода после второй волны паводка.

При этом прямо сейчас люди все равно посещают пляжи и уже даже купаются в Волге. Роспотребнадзор проверил воду, она в порядке на всех пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проекты студентов СамГУПС вышли в финал Всероссийского конкурса «Будущие железнодорожники России»
В Крутых Ключах рассказали, где живут ветераны Великой Отечественной войны
Стала известна цена билета на поезд в Крым из Самары в 2020 году
В Самарской области задержали мужчину, который успел попрятать 1 кг наркотиков
В Самаре сразу несколько районов останутся без горячей воды
В Самаре рассказали, что ждет горожан на пляжах летом 2020 года
Стали известны детали проведения матча «Крылья Советов» – «Ахмат»
В Самаре девушка на иномарке врезалась в «Гранту»
На Самарскую область надвигаются град, шквалистый ветер и гроза
В Самаре предлагают ставить детей в очередь на детский сад сразу после рождения
Атакующий полузащитник из Казахстана может стать игроком «Крыльев Советов»
Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 111 человек в Самарской области
В Самарской области от коронавируса скончались еще три человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 11 июня 2020 года: подтвердились 111 случаев
В Самаре починили электробус
В Самаре благоустроят три двора в Железнодорожном районе
В Самаре на радио «КП-Самара» представят очередной выпуск программы «Живые письма»
Альфонс из Самары обобрал женщину на 800 тысяч рублей