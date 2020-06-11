2020-06-11T13:30:52+03:00
Общество

В Самаре сразу несколько районов останутся без горячей воды

Это связано с плановыми ремонтными работами
Владислав КИРСАНОВ
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В некоторых местах придется подождать горячую воду около 10 днейВ некоторых местах придется подождать горячую воду около 10 днейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре запланировано масштабное отключение горячей воды в нескольких районах. Среди зданий, которые останутся без водоснабжения, детские сады и больницы. Так, с 15 по 26 июня из-за ремонтных работ без ресурса останутся дома на улицах Рыльской 3, 3а, 14, 18, 20, 24а, 24б, 44 и Вятской 14, 18, 20.

– С 17 июня без воды будут дома на Дыбенко 157 и 159, а также на Победе 8г, 4а, 4б и больница им. Семашко. С 15 до 17 июня планируются гидравлические испытания на Магистральной, Воеводина, Товарной, Металлургической, – говорится в сообщении.

Также детский сад 154 некоторое время будет без воды. Власти приносят извинения за неудобства, а также надеются на понимание со стороны горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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