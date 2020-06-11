В Самарской области задержали мужчину, который успел попрятать 1 кг наркотиков
Сотрудники ГИБДД по Ставропольскому району на стационарном посту остановили автомобиль, водитель которого начал заметно нервничать. Было принято решение провести досмотр транспортного средства.
– В багажнике был обнаружен пакет, в котором хранился наркотик общей массой 35,6 грамм. Это является крупным размером. Выяснилось, что 33-летний задержанный фасовал крупные поставки запрещенных веществ на более мелкие, а затем прятал их в тайниках, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Четыре таких тайника удалось найти на территории Оренбургского региона. Всего сотрудники полиции изъяли более 1 кг наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU