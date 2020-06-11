2020-06-11T13:45:38+03:00
Общество

В Самарской области задержали мужчину, который успел попрятать 1 кг наркотиков

33-летний мужчина реализовывал товар на территории Оренбургской области
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанный находится под стражейЗадержанный находится под стражейФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники ГИБДД по Ставропольскому району на стационарном посту остановили автомобиль, водитель которого начал заметно нервничать. Было принято решение провести досмотр транспортного средства.

– В багажнике был обнаружен пакет, в котором хранился наркотик общей массой 35,6 грамм. Это является крупным размером. Выяснилось, что 33-летний задержанный фасовал крупные поставки запрещенных веществ на более мелкие, а затем прятал их в тайниках, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Четыре таких тайника удалось найти на территории Оренбургского региона. Всего сотрудники полиции изъяли более 1 кг наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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