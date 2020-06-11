Проекты студентов СамГУПС вышли в финал Всероссийского конкурса «Будущие железнодорожники России»
Сразу четыре проекта студентов СамГУПС попали в финал Всероссийского смотра-конкурса творческих проектов «Будущие железнодорожники России».
На второй этап конкурса СамГУПС представил 18 проектов от всех филиалов и структурных подразделений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (СПО).
Жюри оценивало работы по критериям профессиональных компетенций, в том числе грамотность постановки проблемы, целей и задач проекта, актуальность выбора проекта для участников конкурса и социума. Также оценивались широта анализа разнообразных источников информации при изучении проблемы, использование печатных материалов, первоисточников, соответствие целей проекта и результатов, качество и красочность оформления портфолио, грамотность речи и др.
В итоге в финале университет будут представлять проекты четырех молодых людей: двоих студентов Уфимского института путей сообщения – филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» Марка Богатикова и Вахита Нуртдинова; студента филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в Алатыре Артема Федорина и студентки филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в Ртищеве Ирины Фокиной.
Все участники конкурса будут отмечены дипломами победителей или призеров.
Смотр-конкурс проводится среди образовательных организаций, подведомственных Росжелдору. Организатор конкурса - Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU