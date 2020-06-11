2020-06-11T14:25:57+03:00
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Проекты студентов СамГУПС вышли в финал Всероссийского конкурса «Будущие железнодорожники России»

Университет будут представлять проекты четырех студентов, обучающихся по программам СПО
Кристина АДАЕВА
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Фото сайта СамГУПСФото сайта СамГУПС
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Сразу четыре проекта студентов СамГУПС попали в финал Всероссийского смотра-конкурса творческих проектов «Будущие железнодорожники России».

На второй этап конкурса СамГУПС представил 18 проектов от всех филиалов и структурных подразделений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (СПО).

Жюри оценивало работы по критериям профессиональных компетенций, в том числе грамотность постановки проблемы, целей и задач проекта, актуальность выбора проекта для участников конкурса и социума. Также оценивались широта анализа разнообразных источников информации при изучении проблемы, использование печатных материалов, первоисточников, соответствие целей проекта и результатов, качество и красочность оформления портфолио, грамотность речи и др.

В итоге в финале университет будут представлять проекты четырех молодых людей: двоих студентов Уфимского института путей сообщения – филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» Марка Богатикова и Вахита Нуртдинова; студента филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в Алатыре Артема Федорина и студентки филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в Ртищеве Ирины Фокиной.

Все участники конкурса будут отмечены дипломами победителей или призеров.

Смотр-конкурс проводится среди образовательных организаций, подведомственных Росжелдору. Организатор конкурса - Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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