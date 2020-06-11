В Самаре на несколько дней перекроют участок улицы Ульяновской

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:43:10+03:00

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Администрация Самары рассказала, что сегодня, 11 июня, в 22 часа будет перекрыт еще один участок улицы Ульяновской. Речь идет об отрезке дороги в районе пересечения с улицей Самарской.

– Движение автобусов №№ 2, 23, 41, 46, 47, 50, 207, 297 будет скорректировано. По измененной схеме они будут ходить до 15 июня. Кроме того, продлено ограничение по Ульяновской в границах улиц Самарской и Садовой. Теперь проехать там не получится до 30 июня, – сообщают в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что на данных участках коммунальщики ведут работы по перевооружению теплотрассы. Все это необходимо в рамках подготовки города к отопительному сезону 2020-2021.

ИСТОЧНИК KP.RU