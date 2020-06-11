2020-06-11T15:44:51+03:00
Общество

Самару сковали 8-балльные пробки

Основные городские магистрали едут очень медленно
Владислав КИРСАНОВ
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Многие уже не первый час стоят в заторахМногие уже не первый час стоят в заторахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 11 июня, в Самару сковали многокилометровые пробки. На большинстве основных дорогах города наблюдаются автомобильные заторы. Так, сложно будет проехать по Ново-Садовой по направлению из города. Улица Советской Армии стоит в обе стороны на участке от Ново-Садовой до Московского шоссе. Есть трудности на Заводском шоссе и на проспекте Кирова.

– Видимо, у всех короткий день сегодня. Завтра же праздник. Вот народ внезапно и поехал. Поехал и приехал. Пробки огромные. Страшно, что будет через несколько часов, в самый пик, – сообщили очевидцы «КП-Самара».

Отметим, в пятницу, 12 июня, отмечается День России. Большинство предприятий получили пятничный выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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